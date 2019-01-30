MHP'li Taytak'tan Hdp Açıklaması
1 saat önce
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, HDP'nin büyükşehirlerde aday çıkarmamasına ilişkin açıklamada bulundu.
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak
, HDP
'nin büyükşehirlerde aday çıkarmamasına ilişkin açıklamada bulundu.
Taytak, yaptığı yazılı açıklamada, "zillet ittifakın" gizli destekçisinin HDP olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı'nın bozulması için ellerini ovuşturarak pusuda bekleyen yapının darmadağın olmaya başladığını aktaran Taytak, açıklamasında şunları kaydetti:
"Türk milleti, feraseti ve çelikten iradesiyle 24 Haziran seçimlerinde bu 'beş benzemeze' verdiği dersi, 31 Mart akşamı Allah'ın izniyle yeniden verecektir. HDP ile ortak hareket etmeyi midesi kaldıranlara söylenecek bir sözümüz kalmamıştır. Her şey ortadadır. Karar yüce Türk milletinin vicdanıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:57 Kaynak: AA
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