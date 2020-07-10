MHP'li Yalçın'dan 'Ayasofya' açıklaması - Son Dakika

MHP'li Yalçın'dan 'Ayasofya' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Danıştay 10'uncu Dairesi'nin millet adına karar verirken milli irade ve temayülü dikkate alacağına ayrıca Ayasofya'nın vakıf malı statüsünde olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracağına inanıyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Danıştay 10'uncu Dairesi'nin millet adına karar verirken milli irade ve temayülü dikkate alacağına ayrıca Ayasofya'nın vakıf malı statüsünde olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracağına inanıyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin, Ayasofya'ya müze statüsünü veren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada kararını açıklamasını beklediklerini belirtti. "Türk milleti adına karar alan yargı mercii, vazgeçilmez hak ve çıkarlarımızı göz ardı edecek bir karar vermeyecektir" diyen MHP'li Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:  "Danıştay'ın ilgili dairesinden; bizi sorgulamaya cüret eden Batılı siyasetçilerle hala 'Hilal-Salip' kavgası uman ve aklı mazide kalmış bazı din adamlarına tarihi ders mahiyetinde bir karar çıkmasını bekliyoruz. Danıştay 10'uncu Dairesi'nin millet adına karar verirken milli irade ve temayülü dikkate alacağına, ayrıca Ayasofya'nın vakıf malı statüsünde olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracağına inanıyoruz. Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar hakkı ve yetkinin, egemenlik ve bağımsızlık hukukumuzun millet adına icrai temsilcisi olan hükümete ait olduğunu kamuoyuna hatırlatıyoruz. Hükümetin de son kararı verirken, Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde millet nezdinde beliren arzu ve kamuoyuna yansıyan iradeyi görmezden gelmeyeceğini biliyoruz. Hükümetin, büyük ecdadımız Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı tarihi vasiyeti de göz önüne alacağından şüphe duymuyoruz."


Ayasofya, Danıştay, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MHP'li Yalçın'dan 'Ayasofya' açıklaması - Son Dakika

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