MHP Türkeli İlçe Başkanlığı'nda Yılmaz dönemi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Türkeli İlçe Başkanlığı görevine atanan Ayhan Yılmaz ve yönetimi, ilk toplantısını gerçekleştirdi.



MHP Türkeli İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantıda konuşma yapan MHP Türkeli İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, "Zor ama bir o kadar da kutlu görev için gece-gündüz çalışacağız. Ülkemiz, çok hassas ve sıkıntılı dönemden geçmektedir. Partimiz de bu hassas ve sıkıntılı dönemi atlamak için tarih boyu olduğu gibi bugün de sadece Türk milleti ile beraber hareket etmekte, milletimizin yanında, milletimizle ittifak içindedir. Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkanı'ndan üyesine kadar her ferdinin benimsemiş olduğu 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışıyla hareket etmektedir" dedi. - SİNOP