MHP Türkeli İlçe Başkanlığı'nda Yılmaz dönemi - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Türkeli İlçe Başkanlığı'nda Yılmaz dönemi - Son Dakika

MHP Türkeli İlçe Başkanlığı'nda Yılmaz dönemi

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Türkeli İlçe Başkanlığı görevine atanan Ayhan Yılmaz ve yönetimi, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

MHP Türkeli İlçe Başkanlığı'nda Yılmaz dönemi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Türkeli İlçe Başkanlığı görevine atanan Ayhan Yılmaz ve yönetimi, ilk toplantısını gerçekleştirdi.


MHP Türkeli İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantıda konuşma yapan MHP Türkeli İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, "Zor ama bir o kadar da kutlu görev için gece-gündüz çalışacağız. Ülkemiz, çok hassas ve sıkıntılı dönemden geçmektedir. Partimiz de bu hassas ve sıkıntılı dönemi atlamak için tarih boyu olduğu gibi bugün de sadece Türk milleti ile beraber hareket etmekte, milletimizin yanında, milletimizle ittifak içindedir. Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkanı'ndan üyesine kadar her ferdinin benimsemiş olduğu 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışıyla hareket etmektedir" dedi. - SİNOP

Milliyetçi Hareket Partisi, Ayhan Yılmaz, Türkeli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göçmen çocukların yüzünü Bahçeli güldürdü
İstanbul'da koronavirüs alarmı! İmamoğlu, mobil hijyen filosunu sahaya sürdü Erdoğan, siyasi hayatında kendisine eşlik eden kara kaplı defterden ayda 2 tane bitiriyor İYİ Partili Aylin Cesur, şehit cenazesindeki fotoğraflarla ilgili suskunluğunu bozdu

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:27:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Türkeli İlçe Başkanlığı'nda Yılmaz dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]