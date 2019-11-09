Son Dakika Haberleri: Mıcırlı yola giren otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Mıcırlı yola giren otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Mıcırlı yola giren otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

6 saat önce

Mıcırlı yola giren otomobil şarampole uçtu: 4 yaralıMANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yoldaki mıcır yüzünden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Mıcırlı yola giren otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yoldaki mıcır yüzünden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İstinat duvarına çarparak durabilen araçta bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Özgür Tangit yönetimindeki 45 KB 8644 plakalı otomobil, Kavaklıdere Mahallesinden Alaşehir yönüne giderken, yol inşaatının devam ettiği Piyadeler Mevkiinde mıcıra kapıldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil, istinat duvarına çarparak yan yattı. Yoldan geçen vatandaşların polisi araması sonucu olay yerine gelen itfaiye, jandarma, polis ve 112 acil servis ekipleri otomobilin içerinde sıkışan Özgür Tangit (40), eşi Mehtap Tangit (38), oğlu Egemen ve kızı Halise Dila Tangit'i camları kırarak çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Egemen Tangit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mıcırlı yola giren otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Alaşehir Devlet Hastanesi, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
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