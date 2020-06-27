Milas'ta bir firma talep üzerine dezenfeksiyon kabini yaptı

Muğla'nın Milas ilçesinde özel bir firma dezenfeksiyon kabini üretirken, firma yetkilileri seri üretim aşamasında bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.



Milas'ta faaliyet gösteren özel bir firma pandemi sürecine katkıda bulunmak amacıyla çalışma yaptı. Firma yetkilisi Serap Türker, talep üzerine dezenfeksiyon kabini yaptıklarını belirterek, " Milas Belediyesi'nin dezenfekte tüneli talebi oldu. Bizlerde ön çalışma başlattık. 100 litre ilaç ile bin kişinin dezenfekte edilebileceği bir kabin tasarladık. Yapmış olduğumuz tasarımın ardından Milas Kaymakamlığı ile de görüşerek seri üretim için adımlar atmaya çalıştık. GEKA'ya başvuracaktık fakat proje aşamasında bazı aksaklıklar yaşandı. Eğer projemiz tamamlansaydı Milas'taki hemen hemen tüm kurumların girişlerine kabinlerimizden yerleştirecektik" dedi.



Bazı il ve ilçelerde dezenfekte kabininin açık alanlarda kullanıma sunulduğunu fakat yanlış bir uygulama olduğunu da dile getiren Türker, "Tünelin amacı kişinin sağlıklı bir ortama geçişi sırasında dezenfekte olmasını sağlamak. Tüneli kullanan kişiler zaten sokak ortamındalar. Yani faydası olan bir uygulama değil. Bu sistem toplum tarafından ortaklaşa kullanılan banka, kamu kurumları gibi alanlara girenler ile kapalı alanda bulunanları güvende tutmak" dedi.



Türker, kabinin maliyetinin 10 bin lira civarında olduğunu belirterek, gelen talep doğrultusunda vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanılan mekanların girişleri için üretim çalışması yapabileceklerini ifade etti. - MUĞLA