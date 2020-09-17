"Milat" ve "Meydan" sergileri 22 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 22 Eylül'de iki yeni sergiyi ziyarete açacak.

Şair Lale Müldür'ün resimlerinin izleyiciyle buluştuğu "Milat" ve sanatçı Deniz Gül'ün kent meydanlarının olanaklarını düşünmeye davet ettiği "Meydan" sergileri sanatseverlerle buluşuyor.

Beyoğlu'ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat binasının üçüncü katında açılacak Milat sergisi, Müldür'ün son dönemde üzerinde çalıştığı resimlerini bir araya getiriyor.

Küratörlüğü Yapı Kredi Kültür Sanat Sergiler Direktörü Kevser Güler tarafından üstlenilen sergi, adını şairin son kitabı "Tehlikeliydi, Biliyordum"un ilk şiiri Milat'tan alıyor. Sergide yer alan figürlerin arasında şairin dostlarının yanı sıra Albert Durer gibi sanatçılara ait portreler de bulunuyor.

Ayrıca serginin Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan kitabında Lale Müldür'ün şiirlerinden bir seçki, Fisun Yalçınkaya'nın şairle yaptığı röportaj ve Kevser Güler'in bir metni yer alıyor.

Meydan Sergisi bir arada yaşamanın izlerini taşıyor

Binanın ikinci katında açılacak "Meydan" sergisi sanatçı Deniz Gül'ün mekanları ve sokakta olmayı deneyimlemeye dair önerilerinden yola çıkıyor.

Gül'ün son dönem çalışmalarını bir araya getiren sergi, bir arada yaşamanın çeşitli izlerini taşıyan kamusal alanlardaki mekansal ilişkileri yüzeye çıkartıyor.

İzleyiciyi, meydanla kurulabilecek ilişkilerin çoğulluğunu ve çeşitliliğini birlikte düşünmeye davet eden Gül, kamusal alanda olmanın biçimleriyle ilgilendiği yürüyüşlerinden doğan bu çalışmayla yazı ve meydan fikrini birlikte ele alıyor.

Meydan sergisinin Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan kitabında ise Deniz Gül, Derya Bayraktaroğlu, Kerem Ozan Bayraktar ve Kevser Güler'in yazıları ile Murat Aluçlu'nun fotoğrafları yer alıyor.

Küratörlüğü Yapı Kredi Kültür Sanat Sergiler Direktörü Kevser Güler tarafından üstlenilen sergilere çevrimiçi etkinlikler de eşlik edecek.

Sergiler 31 Ekim'e kadar görülebilecek.