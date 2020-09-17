"Milat" ve "Meydan" sergileri 22 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

"Milat" ve "Meydan" sergileri 22 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 22 Eylül'de iki yeni sergiyi ziyarete açacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 22 Eylül'de iki yeni sergiyi ziyarete açacak.

Şair Lale Müldür'ün resimlerinin izleyiciyle buluştuğu "Milat" ve sanatçı Deniz Gül'ün kent meydanlarının olanaklarını düşünmeye davet ettiği "Meydan" sergileri sanatseverlerle buluşuyor.

Beyoğlu'ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat binasının üçüncü katında açılacak Milat sergisi, Müldür'ün son dönemde üzerinde çalıştığı resimlerini bir araya getiriyor.

Küratörlüğü Yapı Kredi Kültür Sanat Sergiler Direktörü Kevser Güler tarafından üstlenilen sergi, adını şairin son kitabı "Tehlikeliydi, Biliyordum"un ilk şiiri Milat'tan alıyor. Sergide yer alan figürlerin arasında şairin dostlarının yanı sıra Albert Durer gibi sanatçılara ait portreler de bulunuyor.

Ayrıca serginin Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan kitabında Lale Müldür'ün şiirlerinden bir seçki, Fisun Yalçınkaya'nın şairle yaptığı röportaj ve Kevser Güler'in bir metni yer alıyor.

Meydan Sergisi bir arada yaşamanın izlerini taşıyor

Binanın ikinci katında açılacak "Meydan" sergisi sanatçı Deniz Gül'ün mekanları ve sokakta olmayı deneyimlemeye dair önerilerinden yola çıkıyor.

Gül'ün son dönem çalışmalarını bir araya getiren sergi, bir arada yaşamanın çeşitli izlerini taşıyan kamusal alanlardaki mekansal ilişkileri yüzeye çıkartıyor.

İzleyiciyi, meydanla kurulabilecek ilişkilerin çoğulluğunu ve çeşitliliğini birlikte düşünmeye davet eden Gül, kamusal alanda olmanın biçimleriyle ilgilendiği yürüyüşlerinden doğan bu çalışmayla yazı ve meydan fikrini birlikte ele alıyor.

Meydan sergisinin Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan kitabında ise Deniz Gül, Derya Bayraktaroğlu, Kerem Ozan Bayraktar ve Kevser Güler'in yazıları ile Murat Aluçlu'nun fotoğrafları yer alıyor.

Küratörlüğü Yapı Kredi Kültür Sanat Sergiler Direktörü Kevser Güler tarafından üstlenilen sergilere çevrimiçi etkinlikler de eşlik edecek.

Sergiler 31 Ekim'e kadar görülebilecek.

Yapı Kredi Bankası, Lale Müldür, Deniz Gül, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Milat' ve 'Meydan' sergileri 22 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık
Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı         
18:42
Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı         
17:28
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar         
16:19
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı         
13:04
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Senin çocuğun olmaz" diyen Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 19:15:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Milat" ve "Meydan" sergileri 22 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei