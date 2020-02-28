Milli karateciler Tokyo 2020 hedefiyle Salzburg'da tatamiye çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli karateciler Tokyo 2020 hedefiyle Salzburg'da tatamiye çıkıyor - Son Dakika Spor

Milli karateciler Tokyo 2020 hedefiyle Salzburg'da tatamiye çıkıyor

6 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda üç kota müsabakası kalan Karate Milli Takımı, Avusturya'nın Salzburg kentinde tatamiye çıkıyor.

Milli karateciler Tokyo 2020 hedefiyle Salzburg'da tatamiye çıkıyor, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda üç kota müsabakası kalan Karate Milli Takımı, Avusturya'nın Salzburg kentinde tatamiye çıkıyor.

Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota puanı veren ve bugün başlayan organizasyon, 1 Mart Pazar gününe kadar sürecek.

Turnuvada 88 ülkeden 600 sporcu yer alırken Türkiye'yi 6'sı kadın, 8'i erkek 14 milli karateci temsil edecek.

Bu arada, olimpiyat oyunlarına karate branşında kota alacak ilk 32 isim, 6 Nisan'da sona erecek olimpik puanlamanın ardından belli olacak.

Karate 1 Premier Lig Salzburg etabında mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar

Ferdi kata: Dilara Eltemur

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol

Erkekler

Ferdi kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş


Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu


Takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Salzburg, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:50 Kaynak: AA
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