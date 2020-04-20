Milli karatecilerden işitme engelli sporculara videolu destek

Karate A Milli Takımı sporcuları, işitme engelli arkadaşlarına videolu mesajla destek verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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