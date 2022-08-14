Mili Savunma Bakanı Akar, 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'ni izledi Açıklaması

Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Türk'ün gücünü pehlivanların er meydanında, Mehmetçik'in de operasyonlarda gösterdiğini belirtti.

Bakan Akar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'ni izledi.

Müsabakalar öncesi pehlivanların yanına giderek başarılar dileyen Akar, ata sporu yağlı güreşin yaşatılmasında emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Akar, "Burada yenmek de yenilmek de var. Burada esas olan Türk'ün gücünü göstermektir. Bu meydanda pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor." dedi.

Karşılaşmalar sonrası dereceye giren güreşçilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

Bakan Akar, Başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek'e altın kemerini ve kupasını takdim etti.

Müsabakaların ardından Bakan Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.