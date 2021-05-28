Milli servete maganda kurşunu - Son Dakika

Milli servete maganda kurşunu

28.05.2021 09:45

Milli servete maganda kurşunu Çorum'da tabelalar magandaların hedef tahtası oldu Çorum'da sürücüleri bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla konulan tabelalar magandaların hedef tahtası haline geldi.

Milli servete maganda kurşunu

Çorum'da tabelalar magandaların hedef tahtası oldu

ÇORUM - Çorum'da sürücüleri bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla konulan tabelalar magandaların hedef tahtası haline geldi.

Sürücü, yolcu ve yayaları yol üzerindeki varsa bir tehlike konusunda uyaran ve niteliği konusunda bilgi veren 'uyarı işaret levhaları' milli servet olarak içerisinde yer alıyor. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arı, Kışla, Çingiller ve Mahmatlı Yolu üzerinde bulunan bazı uyarı tabelaları, kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu hasar gördü. Magandalar tarafından hedef tahtasına haline getirilen tabelalar delik deşik olurken levhaların üzerinde bulunan boyaların da bazı kısımları silindi

Magandalar tarafından tabelalara yapılan çirkin saldırı bir yandan devleti zarara uğratırken, diğer taraftan da yolları kullanan sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor.

Milli servete maganda kurşunu
Milli servete maganda kurşunu
Milli servete maganda kurşunu
Milli servete maganda kurşunu

Çorum, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milli servete maganda kurşunu - Son Dakika


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