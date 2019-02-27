Son Dakika Haberleri: Milyonerin Kızı Bu Adamı Yoksul Olduğu İçin Reddetti ve İşte Adamın Yaptığı Şey Buydu...

Milyonerin Kızı Bu Adamı Yoksul Olduğu İçin Reddetti ve İşte Adamın Yaptığı Şey Buydu...

52 dakika önce

Bugün sizlere ders niteliğinde bir aşk hikayesinden bahsedeceğiz.

Bugün sizlere ders niteliğinde bir aşk hikayesinden bahsedeceğiz. Birlikte olduğu adamı, fakir olduğu için terk eden kadının yıllar sonra yaşadığı pişmanlık bu hayattaki en büyük keşkelerden birisi olabilir. Gelin daha fazla vakit kaybetmeden bu yarım kalmış hüzünlü aşk hikayesine geçelim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:08 Kaynak: Youtube

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