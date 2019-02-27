Milyonerin Kızı Bu Adamı Yoksul Olduğu İçin Reddetti ve İşte Adamın Yaptığı Şey Buydu...

Bugün sizlere ders niteliğinde bir aşk hikayesinden bahsedeceğiz.

Bugün sizlere ders niteliğinde bir aşk hikayesinden bahsedeceğiz. Birlikte olduğu adamı, fakir olduğu için terk eden kadının yıllar sonra yaşadığı pişmanlık bu hayattaki en büyük keşkelerden birisi olabilir. Gelin daha fazla vakit kaybetmeden bu yarım kalmış hüzünlü aşk hikayesine geçelim.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli

Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı

Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor