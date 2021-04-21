Minibüsün üst havalandırmasından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Minibüsün üst havalandırmasından uyuşturucu çıktı

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı minibüsün üst havalandırma ızgarası içine gizlenmiş 316.76 gram metamfetamin ele geçirildi.

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı minibüsün üst havalandırma ızgarası içine gizlenmiş 316.76 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüsteki 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şüpheli araç ve kişilere yönelik çalışma yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan bir minibüste narkotik köpek ile yaptığı aramada üst havalandırmada ızgara içine gizlenmiş 316.76 gram metamfetamin ele geçirildi.Minibüste bulunan B.A. ve R.C., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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