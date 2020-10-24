Minik çevre müfettişleri doğada buluştu - Son Dakika

Minik çevre müfettişleri doğada buluştu

24.10.2020 14:23
Minik çevre müfettişleri doğada buluştu, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yürütülen proje kapsamında minik Çevre Müfettişlerini doğada buluşturdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yürütülen proje kapsamında minik Çevre Müfettişlerini doğada buluşturdu. Geleneksel oyunlarla nostalji yolculuğu yapan onlarca çocuk, hazırlanan özel parkurlarda gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Çevre Müfettişleri Doğada Buluşuyor Etkinliğinde minik çevreciler gönüllerince eğlendi. Geleneksel oyunlarla günümüz oyunlarının bir arada sunulduğu etkinlik, Mamak Üreğil Millet Bahçesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Çocuklarıyla birlikte alana gelen aileler eğlenceli bir gün geçirdi. Kimi ailesiyle uçurtma uçurdu, kimi kendileri için hazırlanan özel oyun parkurlarında eğlendi.

Projenin amacına ilişkin bilgiler veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim Yayın Daire Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürü Müdürü Aziz Demircan, " 2019 Yılında başlattığımız bir proje. 5 14 yaş aralığında çocuklarımıza doğa bilinci ve sevgisi kazandırmak adına gerçekleştirdik bu etkinliği. Daha çok sosyal medya hesaplarımız üzerinden yürüttük etkinliğimizi bu etkinlik kapsamında evde kullanılmayan malzemelerden çocuklara oyuncak yapmalarını sağladık. Çekilişlerle ödüller verdik çocuklara. Toplamda 8 etkinlik yaptık. Daha önce planladığımız Çevre Müfettişleri doğa ile buluşuyor Etkinliğini pandemi sebebi ile yapamadık. Park ve bahçeler yasağının kalkmasıyla birlikte etkinliği yaptık" dedi.

Meteoroloji ile yapılan görüşmeler neticesinde etkinliğin bugün planlandığını bildiren Demircan," Çeşitli etkinliklerimiz var. Burada çuval yarışı, kukla gösterisi, uçurtma ve bisiklet etkinliği olacak. Eğlenceli olmasını ümit ediyoruz. Bu tarz etkinlikleri artırma gibi planlamamız var. Çok sayıda çocuğa ulaşmak istiyoruz. İnstagram sayfamızın 80 bin takipçisi var. Web sitemize kayıt olan 30 bin civarında çevre Müfettişimiz var . Biz düzenli olarak bilgi paylaşımı yapıyoruz. Bilinçlendirici grafikler paylaşıyoruz. Hakikaten başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Ailelerin ev çocukların ilgilerini çektiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

Etkinlikte çocuklara hediyeler dağıtılırken çevre bilinci oluşturmak adına bilgilendirmeler yapıldı. - ANKARA

Minik çevre müfettişleri doğada buluştu
Minik çevre müfettişleri doğada buluştu
Minik çevre müfettişleri doğada buluştu
Minik çevre müfettişleri doğada buluştu
Minik çevre müfettişleri doğada buluştu
Minik çevre müfettişleri doğada buluştu
Minik çevre müfettişleri doğada buluştu
Minik çevre müfettişleri doğada buluştu
Minik çevre müfettişleri doğada buluştu

Sosyal Medya, oyunlar, Mamak, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik çevre müfettişleri doğada buluştu - Son Dakika

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