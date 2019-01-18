Son Dakika Haberleri: Miniklerin İlk Karne Heyecanı

Miniklerin İlk Karne Heyecanı

12 dakika önce

2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla birlikte 18 milyon öğrenci karnelerini aldı.

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2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla birlikte 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Minik anaokulu öğrencileri ise ilk defa karne almanın heyecanını yaşadı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla birlikte 18 milyon öğrenci karnelerini alarak sömestr tatiline girdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise önce Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokuluna gelerek öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin ilgisiyle karşılaşan Demircan, öğrencilerle selamlaştı. Ardından okulun başarılı öğrencilerine karnelerini ve hediyelerini vererek sınıfları gezdi. Sınıfları gezen Demircan, öğrencilerin karnelerini vererek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sömestr karnelerini ilk defa alacak olan anaokulu öğrencileri de karne heyecanı yaşadı. Hezarfen Anaokulunda eğitim gören minikleri Başkan Demircan ziyaret etti. Miniklerle birlikte sohbet eden Demircan, öğrencilerle keyifli vakit geçirdi.

"Bütün hayallerimizi, geleceğimizi çocuklarımızın üzerine kurguluyoruz"

"Çocuklar gelecektir" diyen Başkan Demircan, "Her şey çocuklarımız. Bütün hayallerimizi, geleceğimizi çocuklarımızın üzerine kurguluyoruz. Onun için devlet, millet, aile ve anne baba olarak geleceğimizi, umudumuzu çocuklarımızda görüyoruz. Onların mutluluğu bizim geleceğimizdir. Onlar üzerinden hayata gülümsüyoruz. Bir dönemin daha ortasına geldiler. Büyük bir heyecan var. Gelecekleri, bahtları inşallah açık olsun. Ülkemizin de bahtı açık olsun" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:24 Kaynak: İHA

Anne, Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu, Güncel
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