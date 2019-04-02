Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun
33 dakika önce
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Miraç Kandilini idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Uğur İbrahim Altay mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufku olan Miraç hadisesi, Efendimizin en önemli mucizelerinden biridir. Mübarek üç ayları yaşadığımız şu günlerde maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gece vesilesiyle gönül dünyamızı kirleten duygulardan arınıp, sevgi ve kardeşlik hislerimizi güçlendirelim.
Bu kutlu gecenin, Konyamız, ülkemiz, milletimiz ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyor; Konyalı hemşehrilerim başta olmak üzere bütün İslâm âleminin Miraç kandilini tebrik ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:11 Kaynak: Bültenler
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