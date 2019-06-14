Son Dakika Haberleri: MKK: Katarlı yatırımcılar Borsa İstanbul'dan ayrılmıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

MKK: Katarlı yatırımcılar Borsa İstanbul'dan ayrılmıyor

4 saat önce

– Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan ayrılmadıklarını açıkladı.

MKK: Katarlı yatırımcılar Borsa İstanbul'dan ayrılmıyor, System.String[]
– Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan ayrılmadıklarını açıkladı.
MKK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Geçen günlerde bazı basın yayın organlarında Kuruluşumuz verileri kullanılarak Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki portföylerinden 4.6 milyar lira çıkış yaptıkları yönünde haberler yapılmıştır.
"Haberlerde ifade edildiği şekilde, Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıkışı sözkonusu olmayıp, bu farklılık sahip olunan payların piyasa değerindeki düşüşten kaynaklanmaktadır.
"Katarlı yatırımcıların portföy değerindeki azalışın sebebi, Qatar National Bank'ın sahip olduğu QNB Finansbank hisse senedinin fiyatındaki düşüşten kaynaklanmaktadır.
"Yatırımcının sahip olduğu halka açık nominal değerde (pay adedi) herhangi bir değişiklik olmazken, fiyat değişikliği nedeniyle portföy değerinde azalma meydana gelmiştir.
"Haberin aksine, Kuruluşumuz kayıtlarına göre Katarlı yatırımcıların pay sahipliğinde nominal bazda (pay adedi) artış meydana gelmiştir. Diğer bir ifadeyle Katarlı yatırımcılar tarafından Borsa'ya giriş olmuştur."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:20 Kaynak: DHA
Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Türüt'ten İstanbul seçimleri için özel türkü: Karşınızda Binali, İstanbul'un mimarı AnadoluJet'in Batman-İstanbul seferi arıza nedeni ile iptal edildi İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:35:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MKK: Katarlı yatırımcılar Borsa İstanbul'dan ayrılmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]