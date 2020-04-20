Iraklı model Rezan Sinjari, korona virüs nedeni ile sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenen vatandaşlara yardımların devam edeceğini söyledi.



Iraklı genç model Rezan Sinjari, sosyal sorumluluk kapsamında korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenen ailelere kira yardımının devam edeceğini açıkladı. Korona virüs salgınla mücadele döneminde herkesin kendince destek olması gerektiğini vurgulayan Sinjari, Zaho'da yaşadığı sitede sokağa çıkma yasaklarından dolayı işlerinden ayrılan 5 ailenin kira bedellerini ödemişti. Sinjari, "Tüm insanlığı etkisi altına alan bu vebadan kurtuluncaya kadar elimizden geldiğince mağdur ailelerimiz ile dayanışma içerisinde olmaya deva edeceğiz. Hatta bu kira yardımlarımız sadece sokağa çıkma kısıtlamalarının sürdüğü tarihlerde değil yasak sonrasında da bu ailelerin çalışan fertleri işbaşı yapıncaya kadar desteklerimiz sürecektir" dedi. - ŞIRNAK