Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu - Son Dakika
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Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu

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A Milli Takım'da alınan kötü sonuçların ardından Vincenzo Montella ile yolların ayrılması gündeme gelirken, İtalyan teknik adamın olası ayrılıkta alacağı para da belli oldu. Daha önce 5 milyon avroya kadar çıkabileceği konuşulan rakamın, sözleşmedeki madde gereği yalnızca 3 aylık maaşa karşılık gelen yaklaşık 550 bin avro olduğu belirtildi.

A Milli Futbol Takımı'nda alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun İtalyan teknik adamla ilgili kararını salı günü vereceği belirtilirken, olası ayrılık durumunda ödenecek tazminatın ayrıntıları da ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Montella'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. İtalyan teknik adamın son dönemde alınan sonuçlar ve yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olduğu belirtilirken, TFF Yönetim Kurulu'nun Montella'nın geleceğini masaya yatıracağı ifade edildi.

Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu

TAZMİNATI 3 MAAŞ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Montella ile yolların ayrılması halinde ödenecek tazminatın, sözleşmesinde yer alan madde gereği 3 aylık maaşıyla sınırlı olduğu belirtildi.

Son yapılan iyileştirmeyle yıllık 2,2 milyon avro kazanan Montella'nın aylık ücretinin yaklaşık 183 bin avro olduğu ifade edildi. Buna göre TFF'nin sözleşmeyi feshetmesi halinde İtalyan teknik adama yaklaşık 550 bin avro ödeme yapılacak.

5 MİLYON AVRO DENİLMİŞTİ

Montella'nın tazminatıyla ilgili daha önce farklı rakamlar gündeme gelmişti. Kalan sözleşme süresi ve maaşı üzerinden yapılan hesaplamalarda TFF'nin yaklaşık 5 milyon avro ödeme yapmak zorunda kalabileceği öne sürülmüştü. Ancak son bilgiler, sözleşmedeki tazminat maddesinin 3 maaşla sınırlı olduğunu ve ayrılık halinde ödenecek rakamın yaklaşık 550 bin avro olacağını ortaya koydu.

Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu

GÖZLER SALI GÜNÜNDE

TFF Yönetim Kurulu'nun Montella'nın A Milli Takım'daki geleceğine ilişkin kararını salı günü vermesi bekleniyor. İtalyan teknik adamla yola devam edilip edilmeyeceği yapılacak değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.

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SON DAKİKA: Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu - Son Dakika
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