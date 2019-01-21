Moro Müslümanlarının Özerklik Referandumu Barış İçinde Sona Erdi
1 saat önce
Filipinler'de yaşayan Moro Müslümanlarının özerklik referandumu sorunsuz şekilde sona erdi.
Filipinler
'de yaşayan Moro Müslümanlarının özerklik referandumu sorunsuz şekilde sona erdi. Filipinler Genel Müdürü 2 milyon 165 bin seçmenin katıldığı referandumda ciddi bir adli vaka yaşanmadığını bildirdi.
Filipinler'in güneyinde Mindanao
bölgesindeki Moro Müslümanları, yıllar süren etnik temizliğe direnerek, bugün özerklik için sandığa gitti. Filipinler Emniyet Genel Müdürü Oscar Albayalde seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Albayalde, 13 bin 315 sandıktan 12 bininde sayımın devam ettiğini ve 2 milyon 165 bin insanın referanduma katıldığını açıkladı.
Albayalde sabah 7'de başlayıp öğlen 12.45'te biten seçimlerde ciddi olumsuz bir olay yaşanmadığını, sadece Lanao del Sur
'da ruhsatsız tabanca taşıyan 62 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. - MANILA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:28 Kaynak: İHA
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