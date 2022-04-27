Motosikletlere gece denetimi - Son Dakika
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Motosikletlere gece denetimi

27.04.2022 09:56
Motosikletlere gece denetimi

Düzce'de polis ekipleri tarafından gece saatlerinde yapılan denetimde 8 motosiklet trafikten men edildi.

Düzce'de polis ekipleri tarafından gece saatlerinde yapılan denetimde 8 motosiklet trafikten men edildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, motosiklet kullanıcılarının yoğun bulunduğu Konuralp ve Beçi bölgelerinde gece saatlerinde denetim yaptı. Birçok motosiklet sürücüsüne 'yetersiz sürücü belgesi' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmaktan' işlem yapıldı. Ayrıca kasksız trafiğe çıkan motosiklet sürücüleri de cezadan kurtulamadı. Yapılan denetimlerde 8 motosiklet trafikten men edilerek, çekicilerle yediemin otoparkına çekildi. - DÜZCE

Motosikletlere gece denetimi
Motosikletlere gece denetimi
Motosikletlere gece denetimi
Motosikletlere gece denetimi

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Düzce Emniyet Müdürlüğü, Konuralp, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletlere gece denetimi - Son Dakika


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