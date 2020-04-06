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Moussa Sissoko'nun Tottenham'daki İlk Golü
21 dakika önce
Moussa Sissoko, Eylül 2017'de Tottenham'ın Huddersfield Town ile karşılaştığı mücadele ilk golünü ağlarla buluşturmanın sevincini yaşadı. Spurs'un 4-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın son golü Moussa'dan geldi.
Moussa Sissoko, Eylül 2017'de Tottenham'ın Huddersfield Town ile karşılaştığı mücadele ilk golünü ağlarla buluşturmanın sevincini yaşadı. Spurs'un 4-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın son golü Moussa'dan geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
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