Moussa Sissoko'nun Tottenham'daki İlk Golü - Son Dakika
Son Dakika Spor Moussa Sissoko'nun Tottenham'daki İlk Golü - Son Dakika Spor

Moussa Sissoko'nun Tottenham'daki İlk Golü

21 dakika önce

Moussa Sissoko, Eylül 2017'de Tottenham'ın Huddersfield Town ile karşılaştığı mücadele ilk golünü ağlarla buluşturmanın sevincini yaşadı. Spurs'un 4-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın son golü Moussa'dan geldi.

Moussa Sissoko, Eylül 2017'de Tottenham'ın Huddersfield Town ile karşılaştığı mücadele ilk golünü ağlarla buluşturmanın sevincini yaşadı. Spurs'un 4-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın son golü Moussa'dan geldi.

Moussa Sissoko'nun Tottenham'daki İlk Golü

Moussa Sissoko, Tottenham, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32 

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