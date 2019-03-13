Son Dakika Haberleri: Mozambik'te Sel Felaketi: 66 Ölü

Mozambik'te Sel Felaketi: 66 Ölü

27 dakika önce

Mozambik'te sağanak yağışın neden olduğu selde en az 66 kişi hayatını kaybetti.

Mozambik'te Sel Felaketi: 66 Ölü, System.String[]
Mozambik'te sağanak yağışın neden olduğu selde en az 66 kişi hayatını kaybetti. Idai kasırgasının ülkeye ilerleyen saatlerde gelecek olması nedeniyle felaketin boyunun artması bekleniyor.

Mozambik'te yerel makamlar tropikal Idai kasırgasının ülkeye gelmeden önce aşırı yağışların, Mozambik'in orta ve kuzey bölümlerini vurduğunu açıkladı. Son belirlemelere göre en az 66 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hükümet Sözcüsü Ana Comoana, sellerin 140 binden fazla kişiyi etkilediğini, yaklaşık 6 bin evin yıkıldığını ve binlerce tarım arazisinin sular altında kaldığını kaydetti.

Comoana, hükümet olarak yağmurların devam edeceğini ve ülkeye saatler içinde ulaşması beklenen Idai kasırgası için alarm seviyesini kırmızıya çektiklerini açıkladı. Hükümet, kasırgadan etkilenebilecek kıyı alanlarının boşaltılması talimatını verdi.

Zambezia ve Tete şehirlerinde yerlerinden olan kişiler için 16 merkez açıldı. Mozambik'in sınır komşusu Malavi'de de sel felaketinden son günlerde 30 kişinin öldüğü ve 230 binden fazla insanın evsiz kaldığı açıklanmıştı. - MAPUTO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:36 Kaynak: İHA

Hükümet, Mozambik, 3. Sayfa
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