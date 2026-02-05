MSB: Suriye hükümeti ile SDG arasındaki yeni anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
MSB: Suriye hükümeti ile SDG arasındaki yeni anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz

MSB: Suriye hükümeti ile SDG arasındaki yeni anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz
05.02.2026 13:50
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'deki son duruma ilişkin, "30 Ocak'ta Suriye hükümeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'deki son duruma ilişkin, "30 Ocak'ta Suriye hükümeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Süreci sahada yakından takip ediyoruz. Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ise Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta, haftalık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla depremde hayatını kaybeden vatandaşları ve önceki gün Hakkari'de rahatsızlanarak şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'u anarak, Allah'tan rahmet diledi.

'5 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Ardından terörle mücadeleye değinen Tuğamiral Aktürk, "Devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde 5 PKK'lı terörist teslim oldu. Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmaları sürdürülmüştür. Menbic'de imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte Suriye Harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 755 (Tel Rıfat: 302/ Menbic 453) kilometreye ulaşmıştır" dedi.

'16'SI TERÖRİST 125 KİŞİ YAKALANDI'

Hafta boyunca hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 125 kişinin yakalandığını aktaran Tuğamiral Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 644 olmuş, hafta içerisinde engellenen 1486 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 5 bin 890'a ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 77 kilo 338 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

TATBİKAT VE GÖREVLER

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol oynamaya devam ettiğini belirterek, "NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nca 8-20 Şubat tarihleri arasında Almanya'da icra edilecek ve NATO'nun 2026 yılının en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'ya, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılacaktır. Bu kapsamda, tatbikata iştirak etmek ve müteakiben 13 ülkede çeşitli faaliyetlere katılmak üzere 20 Ocak'ta Foça'dan intikale başlayan ve 30-31 Ocak'ta Rota/İspanya'ya liman ziyareti yapan Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz halihazırda Atlas Okyanusu'nda Almanya'ya seyrine devam etmektedir. Tatbikata katılacak kara unsurlarımızın bir kısmı ile diğer araç ve personelimizin deniz yoluyla intikali 26 Ocak'ta Tekirdağ Limanı'ndan başlamış olup, unsurlarımızın 7-8 Şubat'ta Emden/Almanya'ya ulaşması, ayrıca 573 kişilik kara unsurumuzun 7 Şubat'ta Çorlu Havalimanı'nda yapılacak törene müteakip A-400M askeri nakliye uçaklarımız ile tatbikat bölgesine intikal etmesi planlanmaktadır. Tatbikat ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yaklaşık 2 bin personelden oluşan bir kuvveti sınırlarından 6 bin 450 kilometre/3 bin 480 deniz mili mesafeye konuşlandıracak, müteakiben de ilişkilendirilmiş tatbikatlar ile muharip kabiliyetlerini test edecektir. Böyle büyük bir kuvveti; Avrupa'nın kuzeyine kadar konuşlandırabilme ve müteakiben muharebe edebilme kabiliyeti Türk Silahlı Kuvvetlerimizin NATO içerisindeki gücünü bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL'İN SALDIRILARINI KINIYORUZ'

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin de "Kalıcı ateşkesin tesis edilmesini ve Gazze'nin yeniden istikrara kavuşturulmasını beklediğimiz bir dönemde İsrail'in 31 Ocak'ta Gazze'de gerçekleştirdiği ve çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarını kınıyoruz. İsrail tarafından Lübnan'a yapılan saldırılar da istikrara ve kalıcı barışın sağlanmasına engel olmaktadır. Beklentimiz, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı'na riayet etmesi, ateşkese uyması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına izin vermesidir" ifadelerini kullandı.

'MKE İLE MISIR ARASINDA ŞİRKET KURULMASINA YÖNELİK ANLAŞMAYA VARILDI'

Tuğamiral Aktürk, envantere giren yeni silah sistemlerine ilişkin de "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) keşif aracı muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak ilk defa envantere alınmış, 'Hassas Güdüm Kiti (HGK-84) Tedariki Projesi' kapsamında Bakanlığımıza bağlı ASFAT tarafından TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen muhtelif miktarda güdüm kiti Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir. Diğer yandan, hafta içerisinde başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve müttefik ülkeler ile uluslararası iş ortaklarına muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlayan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından Mısır ile savunma sanayi alanındaki somut ve stratejik adımlarımızın bir yansıması olarak Mısır Savunma Bakanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında Mısır'da 155 mm Uzun Menzilli Topçu Mühimmat Fabrikası ile Fişek Üretim Tesislerinin kurulmasına yönelik sözleşme imzalanmış, kurulumu yapılacak üretim tesislerinin yönetimi ve Mısır ile bölge coğrafyasında ihracat potansiyelinin artırılması maksadıyla MKE ile Mısır makamları arasında ortak şirket kurulmasına yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yine Mısır'a MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ihracatı gerçekleştiren şirketimiz, 8-12 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek Dünya Savunma Fuarı'na (WDS) katılacaktır. Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; ASELSAN tarafından üretilen ALP 100-G Alçak İrtifa Radar Sistemi ve Arayıcı Başlık Radarları ile Orta Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER-1 Bataryası envantere alınmıştır" açıklamasında bulundu.

'BARIŞ VE HUZUR ORTAMININ EN KISA SÜREDE TESİS EDİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ'

Tuğamiral Aktürk'ün sunumundan sonra Bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Suriye'deki son duruma ilişkin, "30 Ocak'ta Suriye hükümeti ile SDG arasında entegrasyona yönelik yeni bir anlaşmanın imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Süreci sahada yakından takip ediyoruz. Entegrasyonun, Suriye'nin üniter yapısını ve 'tek devlet, tek ordu' ilkesini güçlendirecek biçimde hayata geçirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, planlanan tüm faaliyetlerin şeffaflık ve karşılıklı güven esasına dayalı olarak yürütülmesini bekliyoruz. Bölge halkının uzun süredir özlem duyduğu barış, huzur ve istikrar ortamının en kısa sürede tesis edilmesini temenni ediyoruz. Entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ise Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelinde gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz" denildi.

'YUNANİSTAN'IN İDDİALARI HUKUKA AYKIRIDIR'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in son açıklamalarına ilişkin de "Yunan politikacıların Ege Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarma söylemleri konusunda ülkemizin tutumu nettir. Türkiye olarak, Ege'de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunuyoruz. Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, ülkemizin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Suriye hükümeti ile SDG arasındaki yeni anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

