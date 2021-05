MSI 2021 2. gün karşılaşmaları ile birazdan başlıyor! - Son Dakika

League of Legends'ın en iyi takımlarının mücadele ettiği sezon ortası turnuvası olan MSI 2021 2. gün karşılaşmaları ile birazdan başlıyor. Günün karşılaşmalarında Türk temsilcimiz fastPay Wildcats, yine bir diğer temsilcimiz Armut'un kadroda yer aldığı MAD Lions karşısına çıkacak.

Dün oynanan ilk gün karşılaşmalarında fastPay Wildcats rakibi paiN Gaming'e mağlup olmuştu. İlk maçın günahı olmaz diyerek bugün ikinci mücadelelere daha hırslı çıkacaklarına eminiz!

İkinci günün fikstürü:

16.00 Pentanet.GG vs Royal Never Give Up

17.00 Unicorns of Love vs Royal Never Give Up

18.00 Gillette Infinity vs DWG KIA

19.00 DetonatioN FocusMe vs Cloud9

20.00 fastPay Wildcats vs MAD Lions

21.00paiN Gaming vs PSG Talon

olarak turnuvada mücadele edecek tüm Türk temsilcilerimize başarılar dileriz. MSI 2021'in tüm karşılaşmalarını canlı olarak ve Türkçe anlatım ile , veya takip edebilirsiniz.