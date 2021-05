MSI 2021'de 3. Gün karşılaşmaları tamamlandı! - Son Dakika

Temsilcimiz fastPay Wildcats'in de mücadele ettiği MSI 2021'de 3. günün maçları geride kaldı. 8 Mayıs Türkiye saatiyle 16.00'da Royal Never Give Up- Unicorns Of Love mücadelesiyle başlayan gün saat 21.00'da oynanan PSG Talon- fastPay Wildcats maçıyla sona erdi.

A Grubu maçları;

16.00/ Royal Never Give Up (G)- Unicorns Of Love (M)

17.00/ Unicorns Of Love (M)- Pentanet.GG (G)

B Grubu maçları;

20.00/ Mad Lions (G)- paiN Gaming (M)

21.00/ PSG Talon (G)- fastPay Wildcats (M)

C Grubu maçları;

18.00/ DWG KIA (G)- DetonatioN FocusMe (M)

19.00/ Cloud9 (G)- Gillette Infinity (M)

Bu sonuçların ardından temsilcimiz fastPay Wildcats 3. maçından da mağlup ayrılırken Royal Never Give Up, Mad Lions ve DWG KIA gruplarında maç kaybetmeden lider konumda bulunmaktalar. MSI 2021'de 3 maçı daha olan temsilcimiz fastPay Wildcats'e başarılar dileriz.

MSI 2021'i canlı olarak Twitch üzerinden global olarak kanalından, Türkçe yayını ise kanalından izleyebilirsiniz.