Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika

Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar öngörülen tarihten 5 gün önce açıklanmış oldu.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Haziran'da uygulanan 2020-MSÜ değerlendirme işlemleri tamamlandı.

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ÖSYM'NİN SİTESİNDEN SONUÇLARA ULAŞILABİLECEK

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

ÖNGÖRÜLEN TARİHTEN 5 GÜN ÖNCE AÇIKLANDI

ÖSYM takvimine göre, 7 Temmuz'da açıklanması öngörülen MSÜ sonuçları, 5 gün önce açıklanmış oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, MSÜ sonuçlarının adaylara, ailelerine ve millete hayırlı olmasını diledi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika

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