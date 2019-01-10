Son Dakika Haberleri: Müdür Arıcıoğlu Öğrencileri Yurtlarında Ziyaret Etti

Müdür Arıcıoğlu Öğrencileri Yurtlarında Ziyaret Etti

1 saat önce

Gençlik ve Spor Balıkesir İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Hasan Basri Çantay öğrenci yurdunu ziyaret etti.

Müdür Arıcıoğlu Öğrencileri Yurtlarında Ziyaret Etti, System.String[]
Gençlik ve Spor Balıkesir İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Hasan Basri Çantay öğrenci yurdunu ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arıcıoğlu, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde bulunan Hasan Basri Çantay Erkek Öğrenci yurdunu ziyaret ederek yurt müdürlüğünde incelemelerde bulundu. Hasan Basri Çantay Erkek Öğrenci yurdu ziyaretinde Müdür Arıcıoğlu'nu Yurt Müdürü Mustafa Erol ve yurt personelleri karşıladı. Yurdun içinde oluşturulan Hasan Basri Çantay Köşesini inceleyerek, yurdun tüm birimlerinde incelemelerde bulunan Arıcıoğlu, daha sonra öğrencilerle bir araya geldi. Arıcıoğlu, öğrencilerle sohbet ederek, yurt hayatları ve derslerinin durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarette, bin 92 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci yurdunda dil kursları, kış kampları, müzik ve görsel sanatlar, Türk İslam sanatları kursu gibi faaliyetlerin sürdürülmesi ve sportif etkinliklerin artırılmasının önemine değinildi. Öğrencilerin kaliteli zaman geçirebilecekleri spor alanlarının oluşturulması gerektiği vurgulandı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:40 Kaynak: İHA

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