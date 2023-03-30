Müge Anlı'nın canlı yayınında "jigolo" gerginliği: Senin geceliğin 60 bin lira mı? - Son Dakika
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Müge Anlı'nın canlı yayınında "jigolo" gerginliği: Senin geceliğin 60 bin lira mı?

30.03.2023 17:09

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hülya isimli kadının, evlilik hayali kurduğu adama kaptırdığı paralar hayrete düşürdü. Evli olmasına rağmen Hülya Hanım'ı evlilik vaadiyle kandıran Fatih isimli kişi canlı yayına bağlandı. Şahsın iddialarına dayanamayan Müge Anlı sinirlenerek, "Kardeşim sen geceliği 60 bin TL olan jigolo musun" diyerek çıkıştı. Dolandırıcı canlı yayına gelip, dolandırdığı paraları ödemek için senet imzaladı.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ilginç bir olaya daha sahne oldu. TikTok'ta kendisini fabrikatör olarak tanıtan bir adam tarafından dolandırıldığını söyleyen Hülya Hanım'ı ağırlayan Müge Anlı, "Tanıştığı ilk gün adam 2 bin lira istemiş, Hülya Hanım da vermiş. Onun ardından da kredileri çekmiş. Sonra tabii harç bitti, yapı paydos" dedi.

"KREDİYİ Mİ ÖDEYEYİM, EV KİRASINI MI?"

Yaşadıklarının şokunu atlatamayan Hülya Hanım, "Benim 10 yaşında bir çocuğum var. Kredi çektim. Ben krediyi mi ödeyeyim, ev kirasını mı? Paramı geri istiyorum" dedi. Adamın evli olduğunu ve dolandırıldığını öğrendiğinde yaşadığı zor süreci anlatan Hülya Hanım, "24 saatte 1 öğün yemek yiyorum. O da iş yerinde verilen yemek. Oğlum, evde kuru ekmek yiyor" diyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

CANLI YAYINA BAĞLANIP KENDİNİ SAVUNDU

İddiaların odağındaki isim bir süre sonra canlı yayına bağlandı. Dolandırıcı şahıs, Hülya Hanım'ın hangi amaçla para verdiğini anlatmadığını söyledi. Bunun üzerine Müge Anlı, "Sen anlat hangi amaçla para verdi?" diye sorunca olanlar oldu. Stüdyo bir anda gerildi.

"BENİM HAYATIM OL, SENİN İÇİN NE İSTERSEN YAPMAYA HAZIRIM"

Dolandırıcı olduğu iddia edilen adam şu ifadeleri kullandı: "Buluştuğumuzda bana 'Benim hayatımda ol, senin için ne istersen yapmaya hazırım' dedi." Müge Anlı bu sözler üzerine küplere bindi ve "Pardon! Siz kendinizi meslek olarak nasıl tanıtıyorsunuz, hangi meslek grubu içerisindesiniz beyefendi?" ifadelerini kullandı.

"SENİN GECELİĞİN 60 BİN LİRA MI?"

Adamın tekstil sektöründe çalıştığını söylemesinin ardından Müge Anlı dayanamayarak çıkıştı: "Bu anlattığınızın tekstilcilik ile ilgisi yok. Siz jigolo musunuz? Beyefendi bu anlattığınız o. Jigololuk yapıyorsunuz tamam yani. Siz bu işi mi yapıyorsunuz? Anlattığınız o. Bunun karşılığında para aldığını söylüyorsan, 'Ben bu işi yapıyorum' diyorsun. Vergini ödüyor musun diye de sorarım ben sana yani. Nereye, ne vergisi ödüyorsun sen? Yani, senin geceliğin 60 bin lira mı?"

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Müge Anlı, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müge Anlı'nın canlı yayınında 'jigolo' gerginliği: Senin geceliğin 60 bin lira mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'nın canlı yayınında "jigolo" gerginliği: Senin geceliğin 60 bin lira mı? - Son Dakika
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