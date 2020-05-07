Muğla'da Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 26 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Datça açıklarındaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 Suriye uyruklu, güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

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