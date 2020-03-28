MUĞLA Evde kalan vatandaşlara sokak konseri - Son Dakika

Evde kalan vatandaşlara sokak konseri

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara moral için bando ekibi, sokak konserleri veriyor.

Fethiye Belediyesi Bando Takımı, koruyucu kıyafet, eldiven ve maske takarak ilçe sokaklarına çıktı. 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlara moral vermek için 'Fethiye Çiftellisi' çalarak dolaşan bandoya, vatandaşlarda duyarsız kalmadı. Sokaktan gelen müzik sesiyle balkona çıkan bazı vatandaşlar oynadı. Bazıları ise, alkışlarla bandoya eşlik etti. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, etkinliğin vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Karaca, koronavirüsün yayılımının en aza indirmesi ve hastalığın yenilmesi için evde durmanın önemli olduğunu vurguladı.