Muğla gündem haberleri: Marmaris açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla gündem haberleri: Marmaris açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.10.2022 18:54
Muğla gündem haberleri: Marmaris açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 13 düzensiz göçmeni kurtarırken, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheliyi de yakalayarak Sahil Güvenlik botuna alıp karaya çıkardı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla gündem haberleri: Marmaris açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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