Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Töre'den hakkında çıkan haberlere yalanlama - Son Dakika

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muğla Olgunlaşma Müdürü Hüdayi Baş'ın ölümüyle ilgili hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Töre, yaptığı yazılı açıklamada, internet sitesi üzerinden yayın yapan bazı haber sitelerinde, "Muğla'da 'torpil'e direnen başarılı eğitimci Hüdayi Baş bedelini hayatıyla ödedi" başlığı altında ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız ve iftira niteliği taşıdığını belirtti.

Baş'ın 08 Eylül sabahı evinde vefat ettiğini hatırlatan Töre, vefat haberinin başta şahsı olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğduğunu kaydetti.

Töre, merhum eğitimci için aynı gün öğlen saat 12.00'da Muğla olgunlaşma Enstitüsünde bir tören düzenlendiğini, törene Seydikemer ilçesinde bulunması sebebiyle katılamadığını vurguladı.

Bazı internet haber sitelerine servis edilen bir haberi üzülerek öğrendiğini anlatan Töre, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tamamen yalan ve iftiralarla dolu olan bu haberlerde katılamadığım cenaze töreninde merhumun eşi ile yaşadığım yaşandığı iddia edilen tamamen uydurma senaryolar yer almıştır. Bir takım internet sitelerinde yer alan bu haberlerde bahsedildiği üzere Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş'ı makam odamdan kovduğum, fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve hastanede hayatını kaybettiği iddiası asılsızdır."