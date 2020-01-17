Muğla yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Muğla yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

7 saat önce

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldıMUĞLA'nın Datça ilçesindeki 2 katlı binada bu sabah, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki 2 katlı binada bu sabah, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İskele Mahallesi Kazım Yılmaz Bulvarı 60 numaralı binanın 1'inci katındaki apart dairede, bugün saat 08.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler yangını itfaiye, sağlık ve polis ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çalışma başlattı. Yangının çıktığı dairenin balkonuna sığınan Oğuz Arıcı (57) ve İbrahim Toraman (27), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilendiği anlaşılan Arıcı ve Toraman, ambulansla, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. İtfaiye ekipleri dairedeki yangını söndürürken, evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Öte yandan dairenin elektriklerinin dün saat 13.30 sıralarında borç nedeniyle kesildiği öğrenildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

Muğla yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İtfaiye, Sabah, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:11 Kaynak: DHA
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