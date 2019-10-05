Son Dakika Haberleri: Muğlaspor: 2-1
Son Dakika Spor Haber

Muğlaspor: 2-1

43 dakika önce

STAT: DiyarbakırHAKEMLER: Serkan Ergün, Barış Çardaklı, Selim Konukçu,DİYARBEKİRSPOR: Ahmet- İbrahim,Reşo (Dk. 46 Tolunay), Uğur (Dk. 64 Emre Hasan), Vedat, Fikret, Şevket, Emre, Güney (Dk. 76 Taner), Alihan, Mehmet Fuat, MUĞLASPOR: Yunus Emre- Çağlayan, Mustafa, Savaş (Dk.

Muğlaspor: 2-1, System.String[]

STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Serkan Ergün, Barış Çardaklı, Selim Konukçu,
DİYARBEKİRSPOR: Ahmet- İbrahim,Reşo (Dk. 46 Tolunay), Uğur (Dk. 64 Emre Hasan), Vedat, Fikret, Şevket, Emre, Güney (Dk. 76 Taner), Alihan, Mehmet Fuat,
MUĞLASPOR: Yunus Emre- Çağlayan, Mustafa, Savaş (Dk. 73 Mehmet Akif), Ramazan, Anıl  (Dk. 80 Ercan), Rıdvan (Dk. 77 Mahmut), Murat Can, Batuhan, Muhammed, Sami Can,
GOLLER: Dk. 10 Vedat, Dk. 72 Mehmet Fuat, (Diyarbekirspor), Dk. 45 Çağlayan, (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Uğur, (Diyarbekirspor), Mustafa, (Muğlaspor),

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, 6'ncı hafta karşılaşmasında sahasında Muğlaspor'u 2- 1 yendi.
10'uncu dakikada Alihan'ın soldan yerden ceza alanına gönderdiği topu yerinde izleyen Vedat, meşin yuvarlağı yerden plase bir vuruşla filelere gönderdi: 1- 0
45'inci dakikada Savaş'ın sağdan köşe atıştan ceza alanına doğru havalandırdığı topla arka direkte müsait pozisyonda buluşan Çağlayan, sert bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 1- 1
72'nci dakikada Alihan sağdan ceza alanına doğru ortaladı, pozisyonu yerinde izleyen Mehmet Fuat, güzel bir vuruşla topu kaleci Yunus Emre'nin üstünden aşırarak filelere gönderdi: 2- 1


Ahmet İbrahim, Mehmet Fuat, Çağlayan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan talimatı verdi, namlular Suriye'ye döndü
Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda kesince, AK Parti'yle CHP'nin anlaştığı ortaya çıktı Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden: Gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 21:56:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğlaspor: 2-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]