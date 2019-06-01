Son Dakika Haberleri: Muhtar, evinin avlusunda öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Muhtar, evinin avlusunda öldürüldü

1 saat önce

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesine bağlı Büyükerikli Köyü Muhtarı Nurettin Akay (63), evinin avlusunda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Muhtar, evinin avlusunda öldürüldü, System.String[]
ÇORUM'un Uğurludağ ilçesine bağlı Büyükerikli Köyü Muhtarı Nurettin Akay (63), evinin avlusunda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vurularak hayatını kaybetti. 
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Büyükerikli köyünde meydana geldi. Büyükerikli Köyü Muhtarı Nurettin Akay, teravih namazı sonrası evine gitmek üzere camiden çıktı. Evinin avlusuna gelen Akay'a iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Akay, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, bilah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen jandarma, yaptıkları incelemede Akay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Köyde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma, incelemenin ardından Akay'ın cansız bedenini otopsi için hastaneye götürdü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. 


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:13 Kaynak: DHA
Jandarma, Uğurludağ, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doktora gidip antidepresan kullandı, YSK "kısıtlı seçmen" listesine aldı FETÖ'cüler Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken teknede yakalandı Kamu-özel sektör iş birliğinden 242 proje, 140 milyar dolarlık imza 3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 13:24:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtar, evinin avlusunda öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]