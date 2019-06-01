Muhtar, evinin avlusunda öldürüldü
1 saat önce
ÇORUM'un Uğurludağ ilçesine bağlı Büyükerikli Köyü Muhtarı Nurettin Akay (63), evinin avlusunda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vurularak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:13 Kaynak: DHA
ÇORUM'un Uğurludağ
ilçesine bağlı Büyükerikli Köyü Muhtarı Nurettin Akay (63), evinin avlusunda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vurularak hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Büyükerikli köyünde meydana geldi. Büyükerikli Köyü Muhtarı Nurettin Akay, teravih namazı sonrası evine gitmek üzere camiden çıktı. Evinin avlusuna gelen Akay'a iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Akay, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, bilah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen jandarma, yaptıkları incelemede Akay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Köyde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma, incelemenin ardından Akay'ın cansız bedenini otopsi için hastaneye götürdü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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