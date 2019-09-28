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Muhtarın evinde ölü bulunması

1 saat önce

Giresun'daki evinde ölü bulunan Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyü muhtarı Ayhan Köse'nin cinayet zanlısı, tutuklandı.

Muhtarın evinde ölü bulunması, System.String[]

Giresun'daki evinde ölü bulunan Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyü muhtarı Ayhan Köse'nin cinayet zanlısı, tutuklandı.

Evinde ölü bulunan Ayhan Köse'nin katil zanlısı olduğu iddiasıyla M.G'nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Ordu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gitmek isterken yakalanan M.G, Giresun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kırgeriş köyü muhtarı Ayhan Köse, 27 Eylül'de Tirebolu ilçesinin Körliman Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu.

Gümüşhane, Giresun, Kürtün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:26 Kaynak: AA
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