Muhtarın evinde ölü bulunması

Kırgeriş köyü muhtarı Ayhan Köse, 27 Eylül 'de Tirebolu ilçesinin Körliman Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu.

Evinde ölü bulunan Ayhan Köse'nin katil zanlısı olduğu iddiasıyla M.G'nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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