Muhtarlara Güvenli İnternet Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muhtarlara Güvenli İnternet Eğitimi

Muhtarlara Güvenli İnternet Eğitimi
11.02.2026 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de muhtarlara güvenlik ve bilinçli internet kullanımı üzerine konferans verildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte görev yapan muhtarlara güvenlik ve bilinçli internet kullanımı konusunda konferans verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz kentteki muhtarlar ile bir araya geldi.

Kentte görev yapan ve vatandaşlarla sürekli iletişim halinde bulunan muhtarların güvenli internet konusunda bilinçlenmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Büro Amirliği personelleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

Yılmaz, konferansta yaptığı konuşmada, internetin neredeyse hayatın değişmez bir parçası olduğunu söyledi.

Güvenli ve bilinçli internet kullanımı konusunda Siber Suçlarla Mücadele Şubesi personelinin bilgilendirme yaptığını anlatna Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnternet üzerinde bıraktığımız izler asla kaybolmuyor. İnternet, dijital okuma yazmayı bilmediğimiz andan itibaren elimize telefonumuzu aldığımız andan itibaren ucu bucağı olmayan bir dünyanın içine giriyoruz. Lakin doğru şeylere mi bakıyoruz, doğru yerlere mi yönlendiriliyoruz bilmiyoruz. İstemeden sokakta, alanda olan suçlardan bazılarını internet ortamında da bilmeden işleyebiliyoruz ama bunun karşılığında da bir suç ve ceza var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunları bilmemiz ve önce ailemize, çocuklarımıza sonra da sizler gibi çevresinde çok fazla bulunan vatandaşlarımıza iletmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Konferans, Eskişehir, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtarlara Güvenli İnternet Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
Pedofili dosyasından çıkan isim olay Kendi adasını bile hizmetine vermiş Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım

00:11
Görevden alınan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi’yi tebrik ediyorum
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum
00:04
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
00:02
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
23:18
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
21:56
Trump, İran’a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
21:42
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 00:52:49. #7.11#
SON DAKİKA: Muhtarlara Güvenli İnternet Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.