Müjde Ar: Torunlarımızı göremiyoruz

Spotify'da yayınlanan programın son konuğu ise oyuncu Müjde Ar oldu. Oyuncu, eski siyasetçi eşi Ercan Karakaş'ın oğlu Devrim Karakaş'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı:



"Uslu uslu evimizde oturuyoruz. Hem 65 yaşındayım hem hipertansiyon ve diyabet hastasıyım. Yalnız bir sıkıntımız var. Ercan'ın oğlu Devrim virüse yakalandı. O yüzden de arada baktığımız iki torunumuzu yanımıza alamaz olduk." Karantina döneminde Sarıyer'deki evlerinden çıkmadıklarını belirten Ar, yarım kalan kitaplarını okuduklarını ve senaryo yazdığını söyledi.