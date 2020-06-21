? Ünlü şarkıcı, babası Cafer Boz için Kapalıçarşı'dan aldığı saate 50 bin lira ödedi.
? Ünlü şarkıcı, babası Cafer Boz için Kapalıçarşı'dan aldığı saate 50 bin lira ödedi. Geçtiğimiz gün Acıbadem'deki evlerinde ailesiyle yemek yiyen Boz, yemek sonrası babasına verdiği hediyeyle onu çok mutlu etti.
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21.06.2020 08:27:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Murat Boz babasına saat aldı! İşte fiyatı... - Son Dakika