Muş Belediyesi Bilgi Evlerinde yaz kursları başladı - Son Dakika
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Muş Belediyesi Bilgi Evlerinde yaz kursları başladı

30.06.2022 14:54
Muş Belediyesi Bilgi Evlerinde yaz kursları başladı

Muş Belediyesi bünyesinde 5 mahallede hizmet veren Bilgi Evlerinde yaz kursları açıldı.

Muş Belediyesi bünyesinde 5 mahallede hizmet veren Bilgi Evlerinde yaz kursları açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgi Evlerinin yanı sıra Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde açılan kurslara kent sakinleri ilgi gösteriyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Bilgi Evleri'nin amacına uygun şekilde halka hizmet ettiğini söyledi.

Vatandaşların buralarda güzel vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Bir taraftan kadın hemşerilerimizin istifade edebileceği kurslar açarken, diğer taraftan gençlerin geleceğe hazırlanabilecekleri imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. İl Müftülüğümüz işbirliği halinde 5 mahalledeki evlerimizde yaz tatili boyunca Kur'an-ı Kerim kursları veriliyor. Yıl sonuna kadar Saray, Bağlar, Sütlüce, Güzeltepe mahallelerimizdeki gençlik merkezlerinin yapımını da tamamlayarak halkımızın sosyal hayatına katkı sunacak bu tesislerimizin sayılarını artıracağız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş Belediyesi Bilgi Evlerinde yaz kursları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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