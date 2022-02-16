Muş'ta engellilere yönelik iki kurs açıldı - Son Dakika

Muş'ta Çalışma ve İş Kurumu ( İŞKUR ) İl Müdürlüğünce, engellilerin istihdamını artırmak ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla "Mesleki Eğitim Projesi" kapsamında bilgisayar ve ev tekstil kursları açıldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait Gençlik Merkezindeki törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, İŞKUR'un destek verdiği 2 kursun açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kursiyerlere kurs süresince İŞKUR tarafından ücret ödeneceğini belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin verdiği imkanlarla Türkiye'nin her yerinde buna benzer projeler var. İŞKUR destekliyor, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekliyor özellikle genç istihdamı konusunda sosyal yardımlaşma vakıflarımız destekliyor yine İçişleri Bakanlığımızın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleri de var. Pek çok kurumda böyle orijinal kurslar açılıyor ve böylelikle işgücü niteliği artıyor. Engelli kardeşlerimizin iş bulma imkanı çoğalıyor. Aynı zamanda hem altın bilezik elde ediyorlar hem de yararlı bir şekilde günlerini daha dolu geçirme imkanı buluyorlar. Ben emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum."

Engelli vatandaşların kurslarda zamanlarını iyi değerlendirdiklerini hem de meslek öğrendiklerini ifade eden İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan da "Burada bilgisayar ağı ve ağ yönetimi, bilgisayar onarımı ile ilgili bir kursumuz var. 20 engellimiz bu kursumuzda eğitim görecektir. 6 Haziran tarihinde de inşallah bitmiş olacak. Amacımız engelli vatandaşlarımızın hem ailelerine yük olmamaları hem de evde oturup sıkıntılı bir zaman geçirmemeleridir"diye konuştu

Programda 2 engelliye valilikçe alınan akülü tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Programa Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Ali Bayar, İl Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Kızılay Muş Şube Başkanı Cengiz Koç ve Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz katıldı.?