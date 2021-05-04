Muş'ta havaların ısınmasıyla ilaçlama çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Muş Belediyesi, havaların ısınmasıyla bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla kentte ilaçlama çalışması yaptı .

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde toplum sağlığının korunmasına yönelik dezenfekte çalışmalarını sürdüren Muş Belediyesi, havaların ısınmasıyla haşere ve sineklere karşı da mücadele başlattı.

Kentin cadde ve sokaklarında belirli aralıklarla ilaçlama yapan ekipler, mahallelere bırakılan çöp konteynerlerini de belirli aralıklarla dezenfekte ediyor.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, havaların ısınmasıyla kent genelinde düzenli olarak ilaçlama çalışması yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların bu tür sorunlardan dolayı rahatsız olmasını engellemeye çalıştıklarını ifade eden Asya, "Bu sürede vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilaçlama çalışması yapıyoruz. Haşerelerden dolayı rahatsız olan vatandaşlarımızın belediyemizin ALO 153 hattını arayarak şikayetlerini iletmelerini rica ediyoruz. Şikayetler doğrultusunda ekiplerimiz soruna anında müdahale edeceklerdir. Çalışmalarımızda halk sağlığı önceliğimizdir. Yaz sezonunun bitimine kadar ilaçlama çalışmalarımız devam edecek." şeklinde konuştu.