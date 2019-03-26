Muslera'nın Twitter Hesabı Hacklendi!
1 saat önce
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın twitter hesabı hacklendi.
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın twitter hesabı hacklendi. Muslera'nın 2011'den beri kullandığı twitter hesabı hacklendi. Muslera, saat 04.00 sıralarında atılan tweetler üzerine hesapta bir farklılık olduğunu anlayan takipçilerini instagram hesabında "Birisi twitter hesabımı hackledi" paylaşımıyla uyardı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:41 Kaynak: İHA
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Muslera'nın Twitter Hesabı Hacklendi