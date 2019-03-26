Son Dakika Haberleri: Muslera'nın Twitter Hesabı Hacklendi!

Muslera'nın Twitter Hesabı Hacklendi!

1 saat önce

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın twitter hesabı hacklendi.

Muslera'nın Twitter Hesabı Hacklendi!, System.String[]
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın twitter hesabı hacklendi. Muslera'nın 2011'den beri kullandığı twitter hesabı hacklendi. Muslera, saat 04.00 sıralarında atılan tweetler üzerine hesapta bir farklılık olduğunu anlayan takipçilerini instagram hesabında "Birisi twitter hesabımı hackledi" paylaşımıyla uyardı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:41 Kaynak: İHA

Galatasaray, Fernando Muslera, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şener Özbayraklı, Galatasaray'a "Evet" Dedi Galatasaray'ın İstediği Babel İçin Fenerbahçe Devreye Girdi Mehmet Helvacı: Galatasaray'a Kayyum Atanabilir Muslera'nın Twitter Hesabı Hacklendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:30:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muslera'nın Twitter Hesabı Hacklendi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]