Mustafa Sandal'dan Hüseyin Baş'a Destek

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(İSTANBUL)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sanatçı Mustafa Sandal'ın konserine gitti.

Konser sırasında BTP liderine teşekkür eden Mustafa Sandal, "Türkiye'nin gelecekte ve önümüzdeki zaman içinde çok ama çok kıymetli figürlerinden biri olacak olan Hüseyin Baş bu akşam eşiyle birlikte burada huzurlarınızda. Kendisine kocaman alkış, seviyorum seni adam" dedi.

Sanatçı Sandal, şöyle konuştu:

"Politik sahnede olması gereken çok kıymetli, çok özel insanlara ihtiyacımız var. Onlar günü geldiğinde, zamanı geldiğinde hayatlarımıza bazı böyle dokunuşlar yapabilecek, kalbinin frekansı doğru yerde olan insanlar.

Bizim politik arenada böyle değerlere ve insanlara ihtiyacımız var. Onlardan bir tanesi, belki de dikkat ediyorsunuzdur, söylediği ve konuştuğu her cümle mantık çerçevesi içinde bir rezonans yaratıyor. Ben yanlış cümlesini duymadım ya da ters gelen cümlesini duymadım. Türkiye'nin gelecekte ve önümüzdeki zaman içinde çok ama çok kıymetli figürlerinden biri olacak olan Hüseyin Baş, bu akşam eşiyle birlikte burada huzurlarınızda. Kendisine kocaman alkış, seviyorum seni adam!

Eğer bir kitlenin, bir toplumun gidişatına, akışına dokunacaksan, orada cesaret lazım, inanç lazım, fikir lazım, altyapı lazım, perspektif lazım, bakış açısı lazım, en önemlisi aşka yürek lazım."