Son Dakika Haberleri: Mustafa Yumlu, Denizlispor'da
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Mustafa Yumlu, Denizlispor'da

1 saat önce

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor, geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor'dan ayrılan Mustafa Yumlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mustafa Yumlu, Denizlispor'da, System.String[]
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor, geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor'dan ayrılan Mustafa Yumlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren Mustafa Yumlu'yu renklerine bağladı. Yeşil-siyahlı ekip 31 yaşındaki defans oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:07 Kaynak: İHA
Akhisar Belediyespor, Mustafa Yumlu, Denizlispor, Spor
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