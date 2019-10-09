Mustafakemalpaşa AK Parti Kadın Kollarında Bayrak Derya Balcıoğlu dönemi
1 saat önce
Mustafakemalpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Derya Balcıoğlu atandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:57 Kaynak: İHA
Mustafakemalpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Derya Balcıoğlu atandı.
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın yardımcılığına getirilen Fatma Kocaman'ın yerine, atama ile AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Balcıoğlu getirildi.
35 yaşında olan Derya Balcıoğlu, 10 yıldır kadın kollarında görev yaptı. 1 çocuk annesi olan Balcıoğlu, Uludağ Üniversitesi mezunudur. - BURSA
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