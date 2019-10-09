Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşa AK Parti Kadın Kollarında Bayrak Derya Balcıoğlu dönemi
Son Dakika Politika Mustafakemalpaşa AK Parti Kadın Kollarında Bayrak Derya Balcıoğlu dönemi

Mustafakemalpaşa AK Parti Kadın Kollarında Bayrak Derya Balcıoğlu dönemi

1 saat önce

Mustafakemalpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Derya Balcıoğlu atandı.

Mustafakemalpaşa AK Parti Kadın Kollarında Bayrak Derya Balcıoğlu dönemi, System.String[]

Mustafakemalpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Derya Balcıoğlu atandı.


Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın yardımcılığına getirilen Fatma Kocaman'ın yerine, atama ile AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Balcıoğlu getirildi.


35 yaşında olan Derya Balcıoğlu, 10 yıldır kadın kollarında görev yaptı. 1 çocuk annesi olan Balcıoğlu, Uludağ Üniversitesi mezunudur. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Fatma Kocaman, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:57 Kaynak: İHA
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