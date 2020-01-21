Nadal, Avustralya Açık'ta ikinci turda - Son Dakika
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Nadal, Avustralya Açık'ta ikinci turda

7 saat önce

İspanyol raket Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta Bolivyalı tenisçi Hugo Dellien'i 3-0 mağlup ederek ismini ikinci tura yazdırdı.

Nadal, Avustralya Açık'ta ikinci turda, System.String[]

İspanyol raket Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta Bolivyalı tenisçi Hugo Dellien'i 3-0 mağlup ederek ismini ikinci tura yazdırdı.

Sezonun ilk ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta heyecan ilk tur müsabakalarıyla devam ediyor. 2019'da Djokovic'e finalde kaybeden Nadal, bu yıl da ilk turu rahat geçti. Tek erkeklerde Dünya 1 numarası olan Nadal, ilk maçında Rod Laver Arena'da karşılaştığı Bolivyalı Hugo Dellien'ı 6-2, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, ikinci tura çıktı.

Tek kadınlar kategorisinde ise Dünya 2 numarası Çekyalı tenisçi Karolina Pliskova, Fransız oyuncu Kristina Mladenovic'i 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ederek, ikinci tura yükselen bir diğer isim oldu.

Ayrıca Dünya 4 numarası Romanyalı tenisçi Simona Halep ise ilk turda karşılaştığı Jennifer Brady'i 1 saat 36 dakika süren mücadelenin sonunda 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 ile geçerek ikinci tura çıktı.

(İHA)

Rafael Nadal, Avustralya, Hugo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
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