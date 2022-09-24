Nallıhan'dan kısa kısa - Son Dakika
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Nallıhan'dan kısa kısa

24.09.2022 11:54
Nallıhan'dan kısa kısa

Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı İsmail Öntaş, esnafı ziyareti gerçekleştirdi.

Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı İsmail Öntaş, esnafı ziyareti gerçekleştirdi.

Dinç ve Öntaş, ziyarette esnafla sohbet ederek, taleplerini dinledi. Esnaf da ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atıl köy okulu kırsal turizme kazandırılacak

Ömerşeyhler Mahallesi'nde atıl durumdaki köy okulu, Ankara Kalkınma Ajansı destekli "Ankara'nın Yeni Rotası Nallıhan Tapduk Emre Derviş Yolu" projesi kapsamında Nallıhan Kaymakamlığınca kırsal turizme kazandırılacak.

Proje kapsamında köy okulunda tadilat ve bakım işlemleri yürütülüyor.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, yetkililerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

İsmail Öntaş, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nallıhan'dan kısa kısa - Son Dakika

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