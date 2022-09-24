Nallıhan'dan kısa kısa

Dinç ve Öntaş, ziyarette esnafla sohbet ederek, taleplerini dinledi. Esnaf da ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

İsmail Öntaş, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

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