Namaz kılmaya gitti, tezgahındaki para kutusu çalındı - Son Dakika

TOKAT'ta seyyar kimlik kaplayıcısı Mustafa Yiğit'in (50) tezgahındaki bozuk para kutusu çalındı. Hırsızlık anı, yandaki büfenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazartesi günü saat 15.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Bulvarı Ali Paşa Hamamı karşısında meydana geldi. 30 yıldır seyyar aracı ile bulvar üzerinde bulunan büfenin yanında PVC kimlik kaplama işi yapan Mustafa Yiğit, namaz kılmak için tezgahının yanından ayrıldı. Kısa süre sonra geri gelen Yiğit, tezgahın alt çekmecesinde bulunan bozuk paralarını koymak için kullandığı içerisinde 80 lira olan kutunun olmadığını fark etti. Tezgahının yanında bulunan büfeye giderek güvenlik kamerasını kontrol ettirdi. Görüntülerde bir kişinin önce tezgahın yanından geçtiği, kimsenin olmadığını fark edince geri dönüp para kutusunu alarak uzaklaştığı görüldü. Para kutusunu çalan kişiden şikayetçi olmayan Mustafa Yiğit, "Namaz kılmak için camiye gittim. Geldiğim de burada olan bozuk paralarım gitmişti. Şikayetçi de olmadım. Allah'ından bulsun. Umarım görüntülerini izleyince utanır, bir daha da yapmaz" dedi.