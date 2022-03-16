Namibya, açık alanda maske takma zorunluluğunu kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Namibya, açık alanda maske takma zorunluluğunu kaldırdı

16.03.2022 17:55
Namibya, açık alanda maske takma zorunluluğunu kaldırdı

Namibya'da son dönemde Kovid-19 vakalarındaki azalma nedeniyle, halka açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Namibya'da son dönemde Kovid-19 vakalarındaki azalma nedeniyle, halka açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Namibya Devlet Başkanı Hage Geingob yaptığı açıklamada, ülkede görülen düşük vaka sayıları nedeniyle bugünden itibaren halka açık yerlerde maske takmanın artık zorunlu olmayacağını duyurdu.

Geingob, kapalı alanlardaki etkinliklere katılım sınırının da 500'den 1000 kişiye yükseltildiğini açıkladı.

Ayrıca 16 Mart'tan itibaren Namibya'yı ziyaret eden kişilerden PCR testi de istenmeyecek.

Namibya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte sadece 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ülkede 7 Mart'tan beri Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

YORUMLAR
500
ÇTSO'da Mart ayı meclisi gerçekleştirildi ÇTSO'da Mart ayı meclisi gerçekleştirildi Burdur'da ekmek yeniden 3 TL oldu Burdur'da ekmek yeniden 3 TL oldu

Namibya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Namibya, açık alanda maske takma zorunluluğunu kaldırdı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi
17:23 Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı
17:17 Resimleri Camdaki Kız dizisinde bir hayli ilgi çekiyor! Akın Ekinci ressamlık serüvenini anlattı
16:59 Kremlin'den müzakere ile ilgili açıklama: Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız bir devlet oluşturulmasına sıcak bakıyoruz
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 18:01:30. #1.11#
SON DAKİKA: Namibya, açık alanda maske takma zorunluluğunu kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement